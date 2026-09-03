📱В Евпатории тестируют новую систему заселения в отелях через мессенджер «Макс» Теперь гостям не нужно предъявлять бумажный паспорт: достаточно показать «Цифровой ID» в смартфоне.
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