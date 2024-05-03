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Дело возбуждено по факту незаконной деятельности центра «Фалунь дафа»

Дело возбуждено по факту незаконной деятельности центра «Фалунь дафа»

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными на территории России, сообщает 3 апреля пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

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