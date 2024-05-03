Дело возбуждено по факту незаконной деятельности центра «Фалунь дафа»

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными на территории России, сообщает 3 апреля пресс-служба ГСУ СКР по Москве.
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