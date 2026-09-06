War in the Strait 2.0: Iran began hunting for American aircraft carriers

The day before yesterday and yesterday, Iran attacked American ships located in In the Arabian Sea and trying to implement a naval blockade of Iran, a new type of anti—ship weapon - anti-ship ballistic missiles, probably Khalij-Fars missiles.
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