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The Eurasia Daily news agency

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War in the Strait 2.0: Iran began hunting for American aircraft carriers

War in the Strait 2.0: Iran began hunting for American aircraft carriers

The day before yesterday and yesterday, Iran attacked American ships located in In the Arabian Sea and trying to implement a naval blockade of Iran, a new type of anti—ship weapon - anti-ship ballistic missiles, probably Khalij-Fars missiles.

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