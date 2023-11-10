Специалисты назвали 10 признаков алкоголизма

О том, что алкоголь вреден, знают многие, но все равно продолжают его регулярно пить, совершенно не думая о последствиях в виде увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, заболеваний печени, панкреатита, повреждения головного мозга и рака печени, кишечника, рта и молочной железы.