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«Крах пропагандистов»: после сдачи Херсона передачи Соловьёва и Скабеевой вылетели из рейтинга Топ-10. А Вы их ещё смотрите?

«Крах пропагандистов»: после сдачи Херсона передачи Соловьёва и Скабеевой вылетели из рейтинга Топ-10. А Вы их ещё смотрите?

Эти ребята обещали нам золотые горы, славные скоропостижные победы, богатство и процветание. Но любым несбыточным обещалкам рано или поздно приходит позорный конец.

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