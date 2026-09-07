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Царьград

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Андрей Платонов: Собрали 70 кг папайи в теплице Сочи этой осенью

Андрей Платонов: Собрали 70 кг папайи в теплице Сочи этой осенью

В экспериментальной теплице в Сочи с начала года собрали около 70 кг папайи. По словам Андрея Платонова-младшего, это был урожай низкорослых сортов.

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