В России планируют освободить от курсовых пошлин партии товаров до 200 евро

РИАМО - 13 ноя. Власти России планируют освободить от экспортных пошлин, которые привязаны к курсу рубля, мелкие партии товаров малого бизнеса до 200 евро, продукцию для личного пользования и ряд поставок в duty free, сообщает РБК.
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