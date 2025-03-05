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Яндекс внедрил три ИИ-инструмента для поддержки учителей и преподавателей

Яндекс внедрил три ИИ-инструмента для поддержки учителей и преподавателей

"Яндекс" представил три новых ИИ-инструмента, созданных на базе YandexGPT, которые упростят работу учителей: генератор проверочных тестов, детектор уникальности ученических текстов и помощник для учителей информатики в "Яндекс учебнике".

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