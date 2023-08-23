CREW☣️V-BUCKS☣️НАБОРЫ☢️БЫСТРО☢️EPIC/XBOX/PS☢️ ✅Для оплаты рекомендуем выбрать плат...

CREW☣️V-BUCKS☣️НАБОРЫ☢️БЫСТРО☢️EPIC/XBOX/PS☢️✅Для оплаты рекомендуем выбрать платежные сервисы LAVA – тут нет комиссий или они минимальны АКТИВАЦИЯ ВСЕХ КУПЛЕННЫХ У НАС ТОВАРОВ – БЕСПЛАТНО Наборы и V-BUCKS на ваш аккаунт FORTNITE PC / PS / (EPIC / XBOX) Для активации нам потребуется информация для входа в вашу учетную запись Microsoft/Xbox Что делать, если у вас нет учетной записи XBOX?Не волнуйтесь, вы можете легко создать учетную запись XBOX и привязать ее к своей учетной записи EPIC GAME, если вы не знаете, как это сделать, вы можете легко связаться с продавцом, и он даст вам подробные инструкции, как это сделать Среднее время активации: 5-10 минут Убедитесь, что предоставляете данные, от аккаунта Microsoft который связан непосредственно с вашей учетной записью Epic Games.