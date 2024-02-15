В России разработали беспилотный гибрид вертолета и самолета для перевозок

В пресс-службе Национальной технической инициативы (НТИ) заявили, что российские исследователи разработали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с технологией вертикального взлета и посадки, совмещающий в себе характеристики вертолета и реактивного самолета.
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