Ученые нашли у человека вечно молодой орган

Все мы свыклись с мыслью, что наш организм неминуемо стареет и остановить этот процесс невозможно. А что если вам скажут, что есть орган, которому всегда только 3 года и который неподвластен времени? Звучит как фантастика, но это научный факт.
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