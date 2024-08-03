В некоторых регионах Великобритании начались протесты против мигрантов

В некоторых городах Великобритании вспыхнули протесты из-за наплыва нелегальных мигрантов. Это произошло после нападения приезжего с ножом на троих детей в городе Саутпорт, в результате которого они погибли, сообщает телеканал ITV.
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