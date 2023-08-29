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В Кремле заверили, что содержащая «лунный элемент» космическая программа РФ будет продолжаться

В Кремле заверили, что содержащая «лунный элемент» космическая программа РФ будет продолжаться

Необходимо проанализировать причины аварии с аппаратом «Луна-25» и устранить их, сама ситуация не является поводом для отчаяния.

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Комментарии
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W
Walery
Там в РосКосмосе сидят &quot;кроты&quot;, которых Рогозин в свое время не всех разогнал. К сожалению... самого Рогозина подвинули.  А катастрофа с Луной 25 заложена в программе Автоматической станции. Двигатель ее отработал не расчетное время (превышение по времени работы в два (!) раза!)...  Возможно, в будущем на обломках станции найдется и блок американского РЭБ... если сами американцы не появятся и не покопаются в обломках станции раньше нас. Причина катастрофы в принципе... банальная.
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