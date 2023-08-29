В Кремле заверили, что содержащая «лунный элемент» космическая программа РФ будет продолжаться

W

Walery

Там в РосКосмосе сидят "кроты", которых Рогозин в свое время не всех разогнал. К сожалению... самого Рогозина подвинули. А катастрофа с Луной 25 заложена в программе Автоматической станции. Двигатель ее отработал не расчетное время (превышение по времени работы в два (!) раза!)... Возможно, в будущем на обломках станции найдется и блок американского РЭБ... если сами американцы не появятся и не покопаются в обломках станции раньше нас. Причина катастрофы в принципе... банальная.