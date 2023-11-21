Глава Пентагона признался, что США не могут дать Украине «волшебное оружие»

Соединенные Штаты не обладают «волшебной палочкой», которая помогла бы быстро решить украинский конфликт, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Киеве, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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