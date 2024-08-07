❗️Водитель автобуса спровоцировал ДТП с фурой в Михайловском районе. По данным областной полиции, водитель автобуса Астрахань-Москва выскочил на встречку, где протаранил фуру.
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❗️Водитель автобуса спровоцировал ДТП с фурой в Михайловском районе. По данным областной полиции, водитель автобуса Астрахань-Москва выскочил на встречку, где протаранил фуру.