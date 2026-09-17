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Московское "Динамо" обыграло "Адмирал" во Владивостоке и одержало четвертую победу подряд в КХЛ

Московское "Динамо" обыграло "Адмирал" во Владивостоке и одержало четвертую победу подряд в КХЛ

Очередная игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), прошедшая во Владивостоке на льду КСК "Фетисов-Арена" в присутствии 5605 зрителей, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

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