Политтехнолог Бәширов Дума сайлауларына килү турында: 50 проценттан күбрәк булуы мөһим

Россиядә сайлауларга килү 50 проценттан артып китәргә тиеш, чөнки гадәттәгечә күпчелек гражданнар соңгы көндә тавыш бирә, дип белдерде политтехнолог, профессор Марат Бәширов Казанда Бердәм мәгълүмат үзәгендә узган матбугат конференциясендә.
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