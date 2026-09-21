Центробанк РФ: в октябре маловероятно изменение ключевой ставки из-за бюджета

В октябре в России маловероятно изменение траектории ключевой ставки из-за бюджетного фактора. Об этом заявил журналистам в кулуарах Московского финансового форума заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин, сообщает РИА Новости.
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