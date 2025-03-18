В Ростове возбуждено уголовное дело из-за нерасселения жильцов аварийного дома

В ситуацию вмешался председатель следственного комитета Александр Бастрыкин.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в Ростове-на-Дону после выявления нарушений прав жителей аварийного дома.
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