Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украина "мобилизует" кошек для отправки в зону боев

Украина "мобилизует" кошек для отправки в зону боев

Военнослужащие ВСУ начали привлекать к военной службе животных, пишут местные СМИ. Согласно публикациям, речь идет не только о служебных собаках, но и о кошках, которых используют для борьбы с грызунами на позициях.

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