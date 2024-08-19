В Хмелите выявлена новая вырубка деревьев на берегу Вазузы

Глава СК Александр Быстрыкин потребовал доклад К главе Следственного Комитета РФ Александру Быстрыкину обратились жители Смоленской области с просьбой разобраться в ситуации с вырубкой лесов на территории природного музея-заповедника «Хмелита» в Вяземском районе.
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