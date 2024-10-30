Мужчина нашел купюру на улице и выиграл 97 миллионов рублей

Мужчина из США выиграл в лотерею после того, как нашел на улице деньги. Об этом пишет CNN. Житель штата Северная Каролина Джерри Хикс отправился в хозяйственный магазин во вторник, 22 октября, и нашел на парковке возле него 20-долларовую купюру (1,9 тысячи рублей).
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