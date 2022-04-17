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Хакими о Мбаппе: «Один из лучших в мире. Даешь ему мяч и знаешь, что он может решить исход матча»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими рассказал об отношениях с форвардом Килианом Мбаппе. – Я немного общался Килианом на французском языке.

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