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Бабич назвал Абаскаля лучшим тренером в карьере: «Идеальный!»

Бабич назвал Абаскаля лучшим тренером в карьере: «Идеальный!»

Бабич перешел в «Спартак» этим летом, подписав контракт до 2026 года. В матче 8-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (1:0) сербский защитник забил свой первый гол в чемпионате.

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