Алтайский предприниматель выиграл спор со "Спортмастером" Крупная федеральная сеть была недовольна тем, что ИП использует схожую стилистику ФАС поставила точку в споре сети "Спортмастер" и предпринимателя, владеющего магазинами "Спортивный мир".