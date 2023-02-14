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Алтайский предприниматель выиграл спор со "Спортмастером"

Алтайский предприниматель выиграл спор со "Спортмастером"

Алтайский предприниматель выиграл спор со "Спортмастером" Крупная федеральная сеть была недовольна тем, что ИП использует схожую стилистику ФАС поставила точку в споре сети "Спортмастер" и предпринимателя, владеющего магазинами "Спортивный мир".

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