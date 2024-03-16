«Срочно на обложку»: Игорь Николаев в восторге от талантов дочери

Музыкант похвастался сюрпризом, который ему приготовила младшая наследница. Игорь Николаев с младшей дочкой соцсетиИгорь Николаев снова вернулся к концертной деятельности после перенесенной в конце прошлого года операции на сердце.
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