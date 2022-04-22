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Названа самая высокооплачиваемая вакансия в сфере производства

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в сфере производства

Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, что в России самую высокую зарплату в сфере производства в апреле готовы платить заместителю главного конструктора по разработке турбореактивных двигателей и ДВС и инженеру-технологу SMD монтажа.

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