Названа самая высокооплачиваемая вакансия в сфере производства

Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, что в России самую высокую зарплату в сфере производства в апреле готовы платить заместителю главного конструктора по разработке турбореактивных двигателей и ДВС и инженеру-технологу SMD монтажа.
Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, что в России самую высокую зарплату в сфере производства в апреле готовы платить заместителю главного конструктора по разработке турбореактивных двигателей и ДВС и инженеру-технологу SMD монтажа.
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