Обновлённый Tank 500 Hi4-T со сниженным расходом топлива выходит в Китае

Модернизированная версия Tank 500 Hi4-T поступает в продажу в Китае сегодня, 18 марта. Хотя полностью электрический запас хода останется прежним, новый двигатель и интеллектуальный полный привод помогают снизить расход топлива.
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