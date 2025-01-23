Армянский бизнес бросился гадить России, за счет ресурсов которой он существует

Армянский бизнес ? А что это такое ? Кто его видел ? Там одно ереванское ворье и жулье!

Сергей Ульмасов

Дать проживающим в России армянам поднос и выслать из России и обратно не пускать пока они на подносе не принесут головы пашиняна и прочих тварей выступающих против нас