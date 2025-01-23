Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Ларионов
    Думается , что оставим все бармалеям и с личными вещами на выход....... хреново оно конечно, но люди дороже.Договор по Тартус...
  • ШКИПЕР
    Скоро западные СМИ напишут, что Путин позвонил ЗЕ и просил его заключить мир."Цели достигнуты"...
  • Лариса Щелкановцева
    Написал идиот"Цели достигнуты"...

Армянский бизнес бросился гадить России, за счет ресурсов которой он существует

Армянский бизнес бросился гадить России, за счет ресурсов которой он существует

ТЕМА. ГЛАВНОЕ Крутой и необъяснимый парадокс: абсолютно все армянские олигархи, поддерживающие режим Пашиняна, поднялись на контрактах, связанных с Россией, и до сих пор эксплуатируют темы с реэкспортом, поставками российского топлива, золота и т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Армянский бизнес ? А что это такое ? Кто его видел ? Там одно ереванское ворье и жулье!
Ответить
15 час.
В
Василий
Нет худа без добра - все армяне станут девочками.
Ответить
11 час.
Сергей Ульмасов
Дать проживающим в России армянам поднос и выслать из России и обратно не пускать пока они на подносе не принесут головы пашиняна и прочих тварей выступающих против нас
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх