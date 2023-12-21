Отправившему знакомой девушке коробку со взрывчаткой вынесли приговор

Мужчине дали девять лет колонии строгого режима.В Москве суд вынес приговор Никите Селюнину, который отправил знакомой девушке, отвергнувшей его ухаживания, подарочную коробку с самодельным взрывным устройством.
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