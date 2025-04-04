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Дмитриев заявил, что команда Трампа предотвратила третью мировую войну

Команда президента США Дональда Трампа предотвратила третью мировую войну. Такое мнение 4 апреля высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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