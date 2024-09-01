Любимые предметы, увлечения и друзья: чем запомнились школьные годы известным крымчанам

Чем запомнились школьные годы известным крымчанам Юрий ГОЦАНЮК: простые радости Председателю Совета министров Крыма Юрию Гоцанюку школа запомнилась тёплой атмосферой: – Начальную школу я окончил в селе Новая деревня Первомайского района, позже перешёл школу в селе Крестьяновка.
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