Быть нобелевским лауреатом становится стыдно: Оцените стихи кандидата

Стихи нового ноубелевского лаурета по литературе подняли на смех.Новый ноубелевский лауреат по литетуре Энн Карлсон выпустила стихи.
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