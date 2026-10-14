Товарооборот России и Китая вырос в 2026 году на 30,6%

Товарооборот России и Китайской Народной Республики по итогам первых трех кварталов этого года вырос на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
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