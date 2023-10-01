Все беспилотники успешно сбиты, жёсткие бои под Артёмовском и ракетные удары по территории врага: Обновленная карта военной операции на Украине 1 октября 2023 года Юлия СоколоваСегодня в Заднепровском районе города Смоленска столкновение технологий достигло нового уровня.