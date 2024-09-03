Black Myth: Wukong в пятый раз подмяла под себя чарт продаж Steam Восстание одной обезь...

Black Myth: Wukong в пятый раз подмяла под себя чарт продаж SteamВосстание одной обезьяны королевских кровей в Steam до сих пор не подавлено: первая строчка чарта продаж опять осталась за Black Myth: Wukong, мощной, как сама Поднебесная.
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