Генерал Алаудинов: в плену «азовцы*» начинают пускать слезу

Попавшие в российский плен бойцы украинского батальона «Азов*» начинают пускать слезу и раскаиваться в своих грехах, заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майора Апти Алаудинов, чьи слова привел ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии