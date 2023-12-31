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Как выбрать елку к Новому году: советы Роскачества

Как выбрать елку к Новому году: советы Роскачества

Экологи советуют покупать живые елки, которые продают на легальных елочных базарах и в лесничествах. Такие деревья выращивают в специальных питомниках или вырубают при прореживании лесного массива, чтобы не истощалась почва.

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