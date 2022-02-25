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Зеленский: диалог между Россией и Украиной о способах остановки боевых действий рано или поздно начнется

Зеленский: диалог между Россией и Украиной о способах остановки боевых действий рано или поздно начнется

Украинский президент Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам Украины заявил, что диалог между Москвой и Киевом о способах остановки боевых действий должен произойти, начнется рано или поздно.

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