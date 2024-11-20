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Петербургский дневник

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Ветеринарный врач рассказала, почему животным нравится корм с интенсивным запахом

Ветеринарный врач рассказала, почему животным нравится корм с интенсивным запахом

Питомцы воспринимают питание иначе, чем люди Многим владельцам животных запах корма кажется слишком резким, но стоит учитывать, что братья наши меньшие воспринимают запахи еды иначе, чем люди, об этом РИАМО эксперт центра изучения питания и благополучия животных, доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко.

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