Политика как он...
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Политика как она есть

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Вучич обратился к прокуратуре и госорганам Сербии на фоне студенческих протестов

Вучич обратился к прокуратуре и госорганам Сербии на фоне студенческих протестов

Президент Сербии Александар Вучич на фоне протестов в стране потребовал от прокуратуры и государственных органов восстановить закон и порядок, а также прекратить блокады инфраструктурных объектов и учебных заведений со стороны активистов.

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Комментарии
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Tania Еременко
А мне не жаль этого губошлёа. То ли дело был Слободан - настоящий друг народа и России!
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