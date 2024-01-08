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Мы соседи по планете

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10 необычных способов заработать деньги: эти варианты подойдут практически всем

10 необычных способов заработать деньги: эти варианты подойдут практически всем

Все мы иногда оказываемся в трудных ситуациях, когда ощущается острая необходимость в деньгах. Задержали зарплату на работе, не выплатили вовремя долг, внезапные расходы на лечение зуба или ремонт смесителя — и вот в вашем кошельке снова пустота.

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