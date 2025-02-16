Правительство ФРГ в течение трех лет закручивало спираль эскалации в отношении Российской Федерации. Об этом заявила во время разговора с изданием Bild Алис Вайдель, кандидат на должность руководителя немецкого правительства от правой партии «Альтернатива для Германии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии