Правительство ФРГ в течение трех лет закручивало спираль эскалации в отношении Российской Федерации. Об этом заявила во время разговора с изданием Bild Алис Вайдель, кандидат на должность руководителя немецкого правительства от правой партии «Альтернатива для Германии».