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Вайдель: правительство ФРГ закручивало спираль эскалации в отношении России

Вайдель: правительство ФРГ закручивало спираль эскалации в отношении России

Правительство ФРГ в течение трех лет закручивало спираль эскалации в отношении Российской Федерации. Об этом заявила во время разговора с изданием Bild Алис Вайдель, кандидат на должность руководителя немецкого правительства от правой партии «Альтернатива для Германии».

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