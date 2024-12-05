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SPLETNIK

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Рианна снялась в чулках и нижнем белье для своего бренда

Рианна снялась в чулках и нижнем белье для своего бренда

Певица Рианна, которая накануне появилась с A$AP Rocky на премии в Нью-Йорке, представила праздничный кампейн своего бренда Savage x Fenty.

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