Офицер Дэвис: Запад ошибается, надеясь, что Россия сдастся на Украине

Страны Запада ошибаются, надеясь, что Россия сдастся в вооруженном конфликте на Украине в ответ на возможное снятие ограничений на удары по ее территории дальнобойным оружием, считает отставной офицер армии США Дэниел Дэвис.
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