Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

60 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Молодцы, девочки! Поздравляю!Две юные смолянки...
  • Уфимцев я
    Ба, даже не задумывался об этом... У нас на Урале, что в Ебурге, что в Челябинске, картина та же: если платить налом,...В Смоленске Роспо...
  • Лиля
    Дожили ! А где жили бабушка с дедушкой до этого ? Наверняка это их квартира была , а внучка сумела переоформить на се...Смолянка смогла д...

В Смоленске Роспотребнадзор признал незаконной разницу при оплате наличкой или картой в общественном транспорте

В Смоленске Роспотребнадзор признал незаконной разницу при оплате наличкой или картой в общественном транспорте

Ведомство обозначит проблему перед прокуратурой Ленинского района Смоленска Областное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека признало незаконным взимание различной платы за транспортные услуги в зависимости от способа их оплаты, которое действует в при перевозке пассажиров в Смоленска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Уя
Уфимцев я
Ба, даже не задумывался об этом... У нас на Урале, что в Ебурге, что в Челябинске, картина та же: если платить налом, с тебя возьмут на шесть (!) рублей больше, чем по соц.карте или банковской... А отчего и почему - объяснений нет!.. Это из области: - &quot;Я так решил/решила!&quot;... потому что у нас мэр города - баба...
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх