В Смоленске Роспотребнадзор признал незаконной разницу при оплате наличкой или картой в общественном транспорте

Уя

Уфимцев я

Ба, даже не задумывался об этом... У нас на Урале, что в Ебурге, что в Челябинске, картина та же: если платить налом, с тебя возьмут на шесть (!) рублей больше, чем по соц.карте или банковской... А отчего и почему - объяснений нет!.. Это из области: - "Я так решил/решила!"... потому что у нас мэр города - баба...