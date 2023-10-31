В Смоленске Роспотребнадзор признал незаконной разницу при оплате наличкой или картой в общественном транспорте

Ведомство обозначит проблему перед прокуратурой Ленинского района Смоленска Областное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека признало незаконным взимание различной платы за транспортные услуги в зависимости от способа их оплаты, которое действует в при перевозке пассажиров в Смоленска.
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