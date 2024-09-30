Окский заповедник закрыт из-за угрозы пожаров

Окский государственный природный заповедник закрыли для посещения туристами. Это связано с введением в Спасском районе Рязанской области режима ЧС из-за природных пожаров, сообщили в пресс-службе заповедника.
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