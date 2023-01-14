Сообщается о новых взрывах в Харькове и Киеве

Продолжает поступать информация о взрывах на подконтрольных киевскому режиму территориях. Ранее сообщалось о прогремевших взрывах в Очакове, Киеве и оккупированном войсками киевского режима Запорожье.
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