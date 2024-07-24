Бенджамин Коуэн: «Цена Ethereum может упасть после утраты новизны ETH»

Основатель компании Into The Cryptoverse Бенджамин Коуэн предположил, что стоимость эфира может снизиться в течение ближайших шести месяцев после того, как интерес к ETH-ETF на криптовалютном рынке ослабнет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии