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Пронедра

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Почему 3 сентября наши предки боялись ходить в гости и прятали волосы

Почему 3 сентября наши предки боялись ходить в гости и прятали волосы

3 сентября православная церковь вспоминает апостола от 70-ти Фадея — одного из первых учеников Иисуса Христа.

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